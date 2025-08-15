Mais votada na eleição do ano passado, a vereadora Luciana Horta defende a unidade do PL em Rondonópolis na disputa da eleição do próximo ano, sob o risco, na sua avaliação, de comprometer a representação política da cidade na esfera estadual.
“Podemos perder uma vaga na Assembleia Legislativa de Mato Grosso se continuarmos com divisões”, alertou a liberal, que se coloca como possível candidata a deputada estadual, enquanto outros nomes dentro do PL também se movimentam para tentar concorrer em 2026.
O alerta da vereadora ocorre em meio ao explícito ‘racha’ político entre o prefeito Cláudio Ferreira, que preside o PL no município, e o ex-prefeito Ananias Filho, que comanda a sigla no Estado.
Enquanto o prefeito ensaia lançar a sua esposa Alessandra Ferreira para concorrer a uma cadeira na AL, Ananias veio a público, recentemente, para dizer que não reconhece tal pretensão da primeira-dama.
Afirmou ainda que a sigla tem quatro nomes, em Rondonópolis, colocados como postulantes a compor a chapa para a disputa por cadeiras na Assembleia Legislativa: os vereadores Paulo Schuh, que preside a Câmara Municipal, Kalynka Meirelles e Luciana Horta, além do ex-vereador José Márcio Guedes.
“Eu acho que todos nós temos condições, sim, de pleitearmos a disputa”, atesta Luciana Horta. “Sou do Partido Liberal… A gente precisa parar de fomentar brigas, o que a legenda decidir, está decidido e estamos juntos para trabalhar”, garantiu.
“Se a gente continuar com essas divisões, nós podemos perder uma vaga na Assembleia”, reiterou, defendendo que o prefeito Cláudio Ferreira e o ex-prefeito Ananias Filho sentem para dialogar em busca de um consenso.
“Nada melhor que uma mesa para sentar e falar as coisas corretas”, aponta a vereadora.