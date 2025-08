1 de 2

O atendimento e o tempo de resposta ao jurisdicionado foi um dos destaques observado na Correição Ordinária realizada na 1ª Vara do Trabalho de Rondonópolis. A unidade recebeu a nota máxima na Pesquisa de Satisfação.

No aspecto processual, a Vara demonstrou eficiência e comprometimento, com a redução do prazo médio para a realização da primeira audiência de 101 dias, em 2023, para 58 dias em 2024, além de aumento da arrecadação, passando de R$ 11.402.792,51 em 2023 para R$ 11.563303,40 no ano passado.

A unidade, que superou todas as metas do CNJ em 2024, realizou nesse ano 1.147 audiências e participou dos eventos de conciliação e execução promovidos pelo Conselho Superior da Justiça do Trabalho (CSJT e Conselho Nacional de Justiça (CNJ).

Instalada em 25 de outubro de 1993, a 1ª Vara de Rondonópolis está sob a titularidade da juíza Michelle Saliba e uma equipe de oito servidores, incluindo a diretora de Secretaria Pollyana Meneghin. A jurisdição inclui, além do município-sede, as cidades de Guiratinga, Itiquira, Pedra Preta, São José do Povo e Tesouro.

2ª VARA TAMBÉM É DESTAQUE

A Correição Ordinária realizada na 2ª Vara de Rondonópolis também constatou que a unidade apresentou melhoras significativas em 2024, com destaque para o aspecto processual.

O prazo médio para a realização da primeira audiência no ano passado foi de 71 dias, quase 20 dias a menos que o de 2023, quando a média foi de 90 dias. A unidade também ampliou a arrecadação, passando de pouco mais de R$ 12 milhões em 2023 para R$ 15,3 milhões no ano passado. Durante esse período, realizou 935 audiências e solucionou 909 processos.

Em 2024, a 2ª Vara do Trabalho de Rondonópolis também cumpriu todas as metas do Judiciário e participou dos eventos de conciliação e execução promovidos pelo Conselho Superior da Justiça do Trabalho (CSJT) e Conselho Nacional de Justiça (CNJ).

Instalada em 20 de maio de 2005, a unidade tem como titular o juiz Juarez Portela e oito servidores, incluindo o diretor de Secretaria Dilmar de Carvalho. A jurisdição inclui, além do município-sede, as cidades de Guiratinga, Itiquira, Pedra Preta, São José do Povo e Tesouro.