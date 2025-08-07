Para buscar uma medula compatível, uma grande campanha foi realizada em Rondonópolis. Como a cidade não conta com centro de coleta de medula óssea, todo um suporte foi montado no município.

Também foi relembrado na palestra, o caso de Emilly Andressa Gonçalves Bastos que morreu há 10 anos. Emilly era portadora da anemia fanconi, uma grave doença genética rara que afeta a reparação do DNA e se caracteriza pela falência progressiva da medula.

A palestra foi aberta com a leitura da redação deixada pelo jovem Lucas Garib, que faleceu depois de um acidente de triciclo e teve os órgãos doados. Na redação, Lucas deixou registrado o seu desejo pessoal de que seus órgãos fossem doados, o que foi atendido pelos seus pais.

A Escola Estadual La Salle realizou, nesta terça-feira (5), uma palestra de conscientização sobre a doação de órgãos, com profissionais da saúde e relatos de pessoas que já precisaram de doações. Também foram recordados casos de doação que marcaram a cidade.

Foram mais de 200 profissionais da saúde envolvidos, uma força-tarefa que uniu Polícia Militar, Exército e também contou com a ajuda de várias escolas, universidades e voluntários.

Mesmo assim, Emilly faleceu justamente no dia que foi encontrado um doador compatível. Porém, a campanha possibilitou que mais de 5 mil medulas fossem doadas, um recorde do hemocentro, que ajudou, posteriormente, muitas outras famílias.

Ainda, na palestra, Rodrigo Carrijo e sua esposa Arieli Lazari contaram aos alunos e demais profissionais sobre o período em que Rodrigo esteve em tratamento contra a leucemia.

Depois que ele descobriu sua condição foi feito um verdadeiro mutirão pelas redes sociais em Rondonópolis. Sua esposa e sua mãe encabeçaram a campanha e mobilizaram milhares de pessoas para irem a Cuiabá fazerem a doação de plaquetas. Neste caso, foi encontrado um doador.

Além das histórias inspiradoras, duas profissionais de saúde, a enfermeira Beatriz Laurinda da Silva Henrique, especialista em saúde do adulto e da pessoa idosa e Aline Alves Ribeiro, enfermeira e coordenadora de Programas de Estratégia da Saúde, falaram aos alunos sobre os desafios enfrentados na doação de órgãos, de sangue e de medula no município e no Brasil.

Explicaram sobre os vários mitos que foram criados sobre o tema e destacaram a necessidade de conscientização e de infraestrutura para a doação e o transplante de órgãos.

A Escola Estadual La Salle promove, semanalmente, debates sobre vários temas importantes. O seminário sobre a doação de órgãos foi realizado pelos alunos do primeiro ano do ensino médio. O tema foi escolhido devido sua importância dentro e fora da escola.

O objetivo é tornar os alunos mais conscientes da sua importância e relevância, desmistificando mitos e preconceitos sobre a doação, influenciando famílias e os próprios alunos a se tornarem doadores ou futuros doadores.