Com o início do funcionamento do serviço de guincho e pátio para guarda de veículos apreendidos nos próximos 60 dias, Rondonópolis deve passar a contar com a realização periódica de blitzes da lei seca.

A informação foi confirmada ontem (19) pela Secretaria Municipal de Mobilidade Urbana (Semob), que destacou ainda que as blitzes devem ocorrer mensalmente, com até oito sendo realizadas por mês.

A Semob também informou que o termo de colaboração técnica com o Governo do Estado para a realização das blitzes da lei seca já está firmado. As operações devem ter foco na fiscalização de condutores alcoolizados.

As operações da blitz da lei seca são realizadas há alguns anos em várias cidades de Mato Grosso como Cuiabá, Várzea Grande, Sinop, Sorriso, Tangará da Serra, dentre outras.

As operações contam com a participação das forças de segurança e Departamento Nacional de Trânsito de Mato Grosso (Detran-MT), junto com agentes municipais de fiscalização de trânsito.