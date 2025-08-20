Com o início do funcionamento do serviço de guincho e pátio para guarda de veículos apreendidos nos próximos 60 dias, Rondonópolis deve passar a contar com a realização periódica de blitzes da lei seca.
A informação foi confirmada ontem (19) pela Secretaria Municipal de Mobilidade Urbana (Semob), que destacou ainda que as blitzes devem ocorrer mensalmente, com até oito sendo realizadas por mês.
A Semob também informou que o termo de colaboração técnica com o Governo do Estado para a realização das blitzes da lei seca já está firmado. As operações devem ter foco na fiscalização de condutores alcoolizados.
As operações da blitz da lei seca são realizadas há alguns anos em várias cidades de Mato Grosso como Cuiabá, Várzea Grande, Sinop, Sorriso, Tangará da Serra, dentre outras.
As operações contam com a participação das forças de segurança e Departamento Nacional de Trânsito de Mato Grosso (Detran-MT), junto com agentes municipais de fiscalização de trânsito.
Em Rondonópolis, as operações da blitz da lei seca não vinham sendo realizadas em função da falta de serviço de guincho e de um pátio municipal para a guarda de veículos apreendidos.
Implantação do pátio
Como mostrou o A TRIBUNA, após credenciar a empresa Translog Transporte Logística para implantar o serviço de guincho e pátio de guarda de veículos apreendidos, na semana passada, a prefeitura deu andamento no processo de contratação.
A expectativa da Semob é de que o contrato possa ser firmado até o final desta semana. A partir daí, a empresa terá um prazo de até 60 dias para iniciar a operar o serviço na cidade.
O processo de licitação para contratar uma empresa para implantar o serviço de pátio para veículos apreendidos já estava previsto e vinha sendo organizado pela prefeitura desde a assinatura do Termo de Ajustamento de Conduta (TAC) com o Ministério Público do Estado de Mato Grosso (MPMT), que definiu o prazo de 60 dias para que o Município providenciasse a implantação do espaço para receber veículos na cidade por irregularidades no trânsito. O TAC foi assinado em 29 de abril.
A prefeitura também já aprovou lei municipal que regulamenta o serviço e define as taxas a serem cobradas pelo guincho e estadia dos veículos irregulares no pátio.
