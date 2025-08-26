A prefeitura de Rondonópolis apresentou ontem (25) o projeto da Lei de Diretrizes Orçamentárias (LDO) 2026 em audiência pública, com um orçamento estimado de aproximadamente R$ 2,8 bilhões. Valor 27,85% maior que o orçamento de 2025 estabelecido pela gestão do ex-prefeito Zé Carlos do Pátio, que é de R$ 2,19 bilhões.
Levantamento do A TRIBUNA mostra que o orçamento municipal de Rondonópolis aumentou significativamente nos últimos anos. Somente em 2025, o valor da receita total teve redução em comparação com o ano anterior. Em 2024, o orçamento municipal foi de R$ 2,27 bilhões, enquanto que o de 2025 fechou em R$ 2,19 bilhões, representando uma queda de 3,52%.
Os dados do orçamento mostram ainda que a receita total do Município superou a marca de um bilhão em 2019 (R$ 1,05 bilhão). De lá para cá, o orçamento de Rondonópolis aumentou 166%, chegando aos R$ 2,8 bilhões estimados para o ano que vem.
Quando considerado um período de 10 anos, o orçamento da cidade registrou crescimento de 284%, passando de R$ 729 milhões em 2016 para R$ 2,8 bilhões em 2026.
Orçamento 2026
A LDO 2026 foi apresentada junto ao projeto de lei do Plano Plurianual (PPA) 2026/29 pela secretária Municipal de Fazenda, Rane Curto. Tanto a LDO como o PPA vão até sexta-feira (29) para a Câmara Municipal, onde novas audiências públicas devem ser realizadas para debater os projetos apresentados pela administração municipal com a comunidade local.
A prefeitura ainda deve apresentar para a comunidade o projeto da Lei Orçamentária Anual (LOA) 2026, que deve ser encaminhado ao legislativo municipal até o dia 30 de setembro.
Conforme os dados divulgados pelo Paço Municipal, o projeto da LDO 2026 tem previsão de receita total estimada em, aproximadamente R$ 2,8 bilhões, sendo que deste montante, aproximadamente R$ 2,2 bilhões (78,6%) são destinados à administração pública direta, enquanto 10,3% são destinados ao Serviço de Saneamento Ambiental de Rondonópolis (Sanear); 5,8% ao Instituto de Previdência dos Servidores Públicos Municipais de Rondonópolis (Impro); 2,4% compõem o repasse constitucional do duodécimo à Câmara Municipal de Vereadores; 1,9% é destinado à Autarquia Municipal do Transporte Coletivo (AMTC); e, 1% ao Instituto de Assistência à Saúde dos Servidores Públicos Municipais de Rondonópolis (Serv Saúde).
Diante disso, podemos afirmar que nunca faltou dinheiro em Rondonópolis, e sim gestão. A título de comparação, a cidade de Anápolis (GO) tem uma estimativa de R$ 2,4 bilhões, mesmo possuindo uma população que supera a de Rondonópolis em mais de 150 mil habitantes.
É muito bom ver que a saúde financeira do município de Rondonópolis está bem, assim proválvelmente será anunciado um processo seletivo ou concurso público para o próximo ano, vamos esperar.