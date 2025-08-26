A prefeitura de Rondonópolis apresentou ontem (25) o projeto da Lei de Diretrizes Orçamentárias (LDO) 2026 em audiência pública, com um orçamento estimado de aproximadamente R$ 2,8 bilhões. Valor 27,85% maior que o orçamento de 2025 estabelecido pela gestão do ex-prefeito Zé Carlos do Pátio, que é de R$ 2,19 bilhões.

Levantamento do A TRIBUNA mostra que o orçamento municipal de Rondonópolis aumentou significativamente nos últimos anos. Somente em 2025, o valor da receita total teve redução em comparação com o ano anterior. Em 2024, o orçamento municipal foi de R$ 2,27 bilhões, enquanto que o de 2025 fechou em R$ 2,19 bilhões, representando uma queda de 3,52%.