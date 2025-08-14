A empresa Translog Transporte Logística e Armazenamento Ltda foi credenciada pela prefeitura para implantar o pátio de veículos apreendidos e serviço de guincho em Rondonópolis. O credenciamento da empresa, que teria atendido as especificações técnicas exigidas no edital de licitação, foi publicado pela prefeitura.
O município agora deve dar continuidade no processo de análise de documentos para a contratação da empresa.
Como vem acompanhando o A TRIBUNA, o processo de chamamento público foi aberto no dia 30 de junho pelo Município e prevê que a empresa que será contratada pela Secretaria Municipal de Mobilidade Urbana (Semob) disponibilize pátio e guinchos adequados, além de prestar o suporte nas atividades de leilão dos veículos custodiados e não retirados por seus proprietários nos prazos legais.
O chamamento permaneceu aberto sem nenhuma empresa interessada até que a prefeitura decidiu fazer uma alteração no edital de licitação.
Com o intuito de atrair interessados, o Paço alterou um dos itens do termo de referência, desobrigando a empresa que implantar o serviço de apresentar apólice de seguro antes da contratação. A alteração foi feita no último dia 5 deste mês.
Diferentemente do previsto anteriormente no edital, a empresa terá que apresentar apólice de seguro de responsabilidade civil contra roubo, furto, danos da natureza, danos materiais e pessoais a terceiros, com valor de cobertura não inferior a R$ 400 mil somente após 30 dias da assinatura do contrato.
O processo de licitação, via chamamento público, já estava previsto e vinha sendo organizado pela prefeitura desde a assinatura do Termo de Ajustamento de Conduta (TAC) com o Ministério Público do Estado de Mato Grosso (MPMT), que definiu o prazo de 60 dias para que o Município providenciasse a implantação do espaço para receber veículos na cidade por irregularidades no trânsito. O TAC foi assinado em 29 de abril.