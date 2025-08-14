A empresa Translog Transporte Logística e Armazenamento Ltda foi credenciada pela prefeitura para implantar o pátio de veículos apreendidos e serviço de guincho em Rondonópolis. O credenciamento da empresa, que teria atendido as especificações técnicas exigidas no edital de licitação, foi publicado pela prefeitura.

O município agora deve dar continuidade no processo de análise de documentos para a contratação da empresa.

Como vem acompanhando o A TRIBUNA, o processo de chamamento público foi aberto no dia 30 de junho pelo Município e prevê que a empresa que será contratada pela Secretaria Municipal de Mobilidade Urbana (Semob) disponibilize pátio e guinchos adequados, além de prestar o suporte nas atividades de leilão dos veículos custodiados e não retirados por seus proprietários nos prazos legais.

O chamamento permaneceu aberto sem nenhuma empresa interessada até que a prefeitura decidiu fazer uma alteração no edital de licitação.