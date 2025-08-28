36.2 C
, 28 agosto 2025
Cerimônia na Praça Brasil abre Semana da Pátria em Rondonópolis na próxima terça (02)

Solenidade contará com a presença de autoridades civis e militares e marcará o início das comemorações pela Independência do Brasil na cidade

(Foto: reprodução / GCom)

Rondonópolis dará início às comemorações da Semana da Pátria com uma cerimônia oficial na próxima terça-feira (02), a partir das 8h, na Praça Brasil. O evento, que marca o começo das celebrações pela Independência do Brasil, incluirá o tradicional acendimento da Pira e o hasteamento da Bandeira Nacional.

A solenidade terá início com o acendimento da Pira cívica por militares do 18º Grupo de Artilharia de Campanha (GAC). Em seguida, o prefeito Cláudio Ferreira realizará o hasteamento da Bandeira Nacional.

A execução do Hino Nacional ficará a cargo da Orquestra Municipal, sob a regência do maestro Fabio André Ricardo. A programação, organizada pela Secretaria Adjunta de Cultura e Juventude, tem previsão de durar aproximadamente 40 minutos.

Diversas autoridades locais são esperadas para o ato cívico, incluindo o prefeito Cláudio Ferreira, a primeira-dama e secretária de Promoção e Assistência Social, Alessandra Ferreira, e o secretário de Educação, Carlos Alberto Pereira Júnior. Representantes do 18º GAC, da Polícia Militar e do Corpo de Bombeiros também participarão da cerimônia, assim como alunos das escolas estaduais militares Tiradentes e Dom Pedro II.

O superintendente de Cultura e Juventude, Jeth Wilson, reforçou o convite à comunidade para participar do momento cívico.

“Esperamos toda a população para esta solenidade, que anuncia as celebrações de um acontecimento tão importante para a nossa história que foi a Proclamação da Independência do Brasil”, afirmou o gestor.

FonteDa redação com Assessoria
Fraude bilionária: Rondonópolis é alvo de operação contra esquema no setor de combustíveis

Rondonópolis foi um dos alvos da megaoperação "Carbono Oculto", deflagrada na manhã desta quinta-feira (28) para desarticular uma organização...
