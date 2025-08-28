Rondonópolis dará início às comemorações da Semana da Pátria com uma cerimônia oficial na próxima terça-feira (02), a partir das 8h, na Praça Brasil. O evento, que marca o começo das celebrações pela Independência do Brasil, incluirá o tradicional acendimento da Pira e o hasteamento da Bandeira Nacional.
A solenidade terá início com o acendimento da Pira cívica por militares do 18º Grupo de Artilharia de Campanha (GAC). Em seguida, o prefeito Cláudio Ferreira realizará o hasteamento da Bandeira Nacional.
A execução do Hino Nacional ficará a cargo da Orquestra Municipal, sob a regência do maestro Fabio André Ricardo. A programação, organizada pela Secretaria Adjunta de Cultura e Juventude, tem previsão de durar aproximadamente 40 minutos.
Diversas autoridades locais são esperadas para o ato cívico, incluindo o prefeito Cláudio Ferreira, a primeira-dama e secretária de Promoção e Assistência Social, Alessandra Ferreira, e o secretário de Educação, Carlos Alberto Pereira Júnior. Representantes do 18º GAC, da Polícia Militar e do Corpo de Bombeiros também participarão da cerimônia, assim como alunos das escolas estaduais militares Tiradentes e Dom Pedro II.
O superintendente de Cultura e Juventude, Jeth Wilson, reforçou o convite à comunidade para participar do momento cívico.
“Esperamos toda a população para esta solenidade, que anuncia as celebrações de um acontecimento tão importante para a nossa história que foi a Proclamação da Independência do Brasil”, afirmou o gestor.