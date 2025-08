Além da digitalização, a representante da Precisa esclareceu que o contrato previa os serviços de triagem, classificação, organização, limpeza e guarda. Por conta da inadimplência do hospital pelos serviços realizados, a empresa ingressou com uma ação na Justiça, tendo já ganho em primeira e segunda instâncias.

“Ficaram de setembro de 2023 a março de 2025 sem fazer nenhum tipo de pagamento”, externou, revelando que foram entregues para a Santa Casa 14 mil caixas contendo, em média, mil documentos cada.

“Os documentos estavam no 6º andar do hospital em prateleiras de madeira, o que não é o recomendado. Estavam armazenados lá de qualquer jeito”.

Sobre a negociação do contrato, ela disse ainda que a empresa teve contato com o presidente do Conselho Administrativo e Financeiro da Santa Casa de Rondonópolis, Jacques Polet. Pois, segundo ela, foi ele quem assinou, mas questões relacionadas aos pagamentos pelo serviço prestado eram feitos com a ex-diretora executiva Bianca Talita Franco.

“As trativas de cobranças eram feitas com ela [Bianca], pois quando procurávamos o setor financeiro para receber diziam que o pagamento tinha que ser com a Bianca. Então, tivemos várias conversas com ela”.

O presidente da CEI, vereador Ibrahim Zaher, disse durante o depoimento de Cláudia Lucila que recebeu da Santa Casa a informação de que foram pagos para Precisa em torno de R$ 1,95 milhão.

Questionada se os parâmetros de valores e serviços cobrados do hospital no contrato são compatíveis aos que a Precisa pratica com outras empresas, ela afirmou categoricamente que sim e considerou ainda que o filantrópico pagou “barato pelo trabalho oferecido”.