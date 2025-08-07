O pedido de abertura de uma Comissão Especial de Inquérito (CEI), na Câmara Municipal, para apurar a situação da Companhia de Desenvolvimento de Rondonópolis (Coder), deve ganhar mais uma assinatura. O vereador Dr. José Felipe Horta (PL) disse ao A TRIBUNA, ontem, que deverá assinar o documento, que já conta com a adesão de seis vereadores.

Com isso, deverá ser contabilizada a sétima assinatura, número esse necessário, como prevê o regimento da Casa de Leis, para que o requerimento possa ser apresentado em plenário. Por outro lado, o requerimento, caso seja apresentado, para ser aprovado precisa ter ao menos 11 votos dos 21 vereadores.