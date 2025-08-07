O pedido de abertura de uma Comissão Especial de Inquérito (CEI), na Câmara Municipal, para apurar a situação da Companhia de Desenvolvimento de Rondonópolis (Coder), deve ganhar mais uma assinatura. O vereador Dr. José Felipe Horta (PL) disse ao A TRIBUNA, ontem, que deverá assinar o documento, que já conta com a adesão de seis vereadores.
Com isso, deverá ser contabilizada a sétima assinatura, número esse necessário, como prevê o regimento da Casa de Leis, para que o requerimento possa ser apresentado em plenário. Por outro lado, o requerimento, caso seja apresentado, para ser aprovado precisa ter ao menos 11 votos dos 21 vereadores.
“Estou à disposição para assinar [pedido de abertura] desde quando começou a se falar em criação da CEI. Só ainda não assinei porque não me apresentaram o requerimento”, explicou o liberal.
O pedido de abertura da comissão para investigar as contas da empresa pública, que atravessa uma grave crise financeira, com um endividamento que ultrapassaria a casa dos R$ 260 milhões, segundo auditoria feita pelo município, está sendo articulado pelos vereadores Adilson do Naboreiro e Investigador Gerson, ambos do MDB.
“Já falei com eles [Naboreiro e Gerson] e ficaram de me trazer [pedido]. Assim que me apresentarem, eu vou assinar”, afirmou o Dr. José Felipe.
Além de Naboreiro e Gerson, conforme noticiado anteriormente por este jornal, já assinaram o pedido de abertura da CEI da Coder os vereadores Marisvaldo Gonçalves (Republicanos) e Renan Dourado (Republicanos), além das vereadoras Luciana Horta e Kalynka Meirelles, ambas do PL.