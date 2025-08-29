Alerta os condutores. A comunicação da Prefeitura de Rondonópolis informou que, devido os serviços de recuperação e revitalização asfáltica, algumas vias da região central da cidade estarão interditadas nesta sexta-feira, 29 de agosto. São elas:

– Avenida Marechal Rondon, no trecho entre o sinaleiro (cruzamento) com a Rua José Barriga até a Rua Dom Pedro II. Essa interdição será feita desde as 7hs até as 17hs, retoma as 18hs e segue até as 22h30. – Avenida Amazonas, no trecho que vai do cruzamento com a Rua Dom Pedro II até a Avenida Francisco Félix. Os serviços serão realizados entre a 7 e as 17hs e das 18 às 22h30.

A Secretaria de Mobilidade Urbana (Semob) pede a compreensão da população e ressalta que os condutores respeitem a sinalização indicativa presente nos locais das obras.