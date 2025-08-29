22.9 C
Rondonópolis
, 29 agosto 2025
Rondonópolis

Avanço na saúde: Prefeito e secretário lançam o “Zera Fila” em cirurgias ortopédicas

Jornal A Tribuna
Por Jornal A Tribuna

Cláudio Ferreira e o secretário municipal de Saúde, Mykaell Vitorino (Foto – Ednilson Aguiar)

Após a realização de cerca de 1.200 cirurgias oftalmológicas neste mês de agosto, o prefeito de Rondonópolis, Cláudio Ferreira, e o secretário municipal de Saúde, Mykaell Vitorino, lançaram nesta quinta-feira (28) o programa Zera Fila para cirurgias ortopédicas.

Conforme Mykaell Vitorino, havia pessoas na fila de espera por cirurgias ortopédicas desde 2018 em Rondonópolis.

“Agora o Zera Fila vai fazer cirurgias ortopédicas”, afirmou o secretário. “Com gestão profissional e planejamento, a saúde está avançando”, reforçou.

 

 

Cláudio Ferreira enfatizou que o Zera Fila já é um sucesso, com mais de mil cirurgias dos olhos realizadas pelo Município. Ele informa que agora são mais de 400 cirurgias de joelho, mão, quadril, ombro e pé.

“Em Rondonópolis fila de cirurgia não é sentença, é mudança. Esse é o nosso jeito de fazer gestão”, afirmou o prefeito.

As cirurgias ortopédicas pelo programa já estão acontecendo, com a previsão de eliminar as filas por espera nessa área na cidade. No cronograma da Secretaria Municipal de Saúde, estão previstas cirurgias com especialistas em quadril, em joelho, em mão, em ombro e em pé/tornozelo.

O secretário Mykaell ressaltou que essa é uma parceria de resultado com o Governo do Estado e o Consórcio Regional de Saúde. Os pacientes beneficiados com as cirurgias já passaram pelas consultas pré-operatórias.

 

FonteDa Reportagem
