Atenção: Trechos das avenidas Julio Campos e Lázaro Naves estarão fechados nesta terça-feira

atribunamt.com.br
Por atribunamt.com.br

A Secretaria Municipal de Mobilidade Urbana (Semob) informou que novos trechos viários estarão interditados para o trânsito nesta terça-feira (19/08), para obras de revitalização asfáltica.

A Av. Lázaro Naves Dias, no Bairro Coophalis, estará fechada nesta data no trecho entre a Avenida dos Estudantes e a Rua Francisco Joaquim Rodrigues, das 05:00 às 18:00, para aplicação de microrrevestimento.

A Av. Júlio Campos estará fechada nesta data no trecho entre a rotatória da Av. W6 e a rotatória que dá acesso ao anel viário, das 7:00 às 17:00 e das 18:00 às 22:30, para o serviço de fresamento e revestimento asfáltico.

A Semob pede que os motoristas procurem rotas alternativas e não invadam os trechos interditados.

FonteGCom
