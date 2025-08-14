Ainda não tem data para ser protocolado, segundo apurou ontem o A TRIBUNA, o pedido de abertura, na Câmara Municipal, de uma Comissão Especial de Inquérito (CEI) para investigar as contas da Companhia de Desenvolvimento de Rondonópolis (Coder).

O requerimento encabeçado pelos vereadores Adilson do Naboreiro e Investigador Gerson, ambos do MDB, já amplamente noticiado, conta com oito assinaturas, uma a mais do que é necessário para ser levado ao plenário da Casa Legislativa.

Além de Naboreiro e Gerson, o requerimento conta com a adesão dos vereadores Marisvaldo Gonçalves (Republicanos), Renan Dourado (Republicanos), Luciana Horta (PL), Kalynka Meirelles (PL), José Felipe Horta (PL) e Dr. Manoel (UB), até agora o único dos quatro vereadores que votaram contra o projeto de liquidação e extinção da Coder encaminhado à Câmara pelo prefeito Cláudio Ferreira.