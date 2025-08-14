Ainda não tem data para ser protocolado, segundo apurou ontem o A TRIBUNA, o pedido de abertura, na Câmara Municipal, de uma Comissão Especial de Inquérito (CEI) para investigar as contas da Companhia de Desenvolvimento de Rondonópolis (Coder).
O requerimento encabeçado pelos vereadores Adilson do Naboreiro e Investigador Gerson, ambos do MDB, já amplamente noticiado, conta com oito assinaturas, uma a mais do que é necessário para ser levado ao plenário da Casa Legislativa.
Além de Naboreiro e Gerson, o requerimento conta com a adesão dos vereadores Marisvaldo Gonçalves (Republicanos), Renan Dourado (Republicanos), Luciana Horta (PL), Kalynka Meirelles (PL), José Felipe Horta (PL) e Dr. Manoel (UB), até agora o único dos quatro vereadores que votaram contra o projeto de liquidação e extinção da Coder encaminhado à Câmara pelo prefeito Cláudio Ferreira.
Os demais parlamentares que votaram contra a liquidação foram Mariuva Valentin (MDB), Júnior Mendonça (PT) e Vinícius Amoroso (PSB).
O projeto foi aprovado com 17 votos favoráveis, mas acabou suspenso por uma decisão liminar da desembargadora do Tribunal de Justiça de Mato Grosso (TJMT), Vandymara Galvão Ramos Paiva Zanolo, que atendeu a um agravo de instrumento impetrado pelo Sindicato dos Servidores Públicos Municipais de Rondonópolis (Sispmur), representante dos trabalhadores da empresa pública.
Para que o pedido da CEI seja protocolado, conforme estabelece o regimento interno do legislativo rondonopolitano, são necessárias sete assinaturas. Por outro lado, para ser aprovado em plenário, após ser pautado pela mesa diretora, o requerimento necessita de, pelo menos, 11 votos dos 21 vereadores.
A reportagem ouviu ontem dos proponentes da CEI que existe a expectativa de que outros vereadores, que já se manifestaram favoráveis à abertura do colegiado para passar a limpo a situação da Coder, venham a assinar o requerimento.
Além disso, a intenção dos proponentes da CEI para investigar a Coder, que se encontra atolada em uma dívida que ultrapassaria a R$ 260 milhões, segundo apontou auditoria da Controladoria Interna da Prefeitura de Rondonópolis, é de só protocolar o requerimento quando se atingir as 11 assinaturas necessárias para a sua aprovação em plenário.