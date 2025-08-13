A Comissão Especial de Inquérito (CEI) da Câmara Municipal, que investiga a situação financeira da Santa Casa de Rondonópolis, ouviu, ontem, os sócios-proprietários da empresa CBS Serviços Médicos Ltda, Douglas Dolce Domingues e Júnior César Gonçalves Figueiredo.

A empresa foi contratada pela Santa Casa, em 30 de outubro de 2023, por quase R$ 20 milhões, para prestar serviços ambulatoriais em diversas especialidades pelo programa Fila Zero, via Consórcio de Saúde Sul de Mato Grosso (Coress).

O contrato firmado com a empresa chamou a atenção da CEI durante depoimentos anteriores de testemunhas. Primeiro, o presidente do Conselho Administrativo e Financeiro da unidade de saúde, Jacques Polet, durante a sua oitiva no dia 29 de abril, disse que não havia assinado o documento e isto estaria sendo apurado internamente.

Já diretor financeiro do hospital, José Eduardo Ponciano de Carvalho, classificou o contrato firmado com a empresa CBS como “leonino” para o filantrópico.

Os dois representantes da empresa disseram que estranharam a declaração de Jacques Polet à CEI sobre não ter assinado o contrato.

“Ele [Jacques] esteve em algumas trativas desse contrato e depois numa reunião para defender na Promotoria a execução [contrato]”, afirmou Júnior.

Já Douglas, que é médico, esclareceu aos membros da CEI que a contratação da sua empresa pela Santa Casa se deu por meio de convite e que não houve intermediação de agente.

“Recebemos um convite para uma reunião com a diretoria da Santa Casa”, afirmou Douglas, observando que a empresa já trabalhava no município de Cuiabá, na realização de mutirões de cirurgias.

Ele ainda relatou que a empresa teve que trazer médicos de Cuiabá para realizar os procedimentos cirúrgicos.