O Município deve dar continuidade nos projetos para revitalizar o paisagismo em vários pontos da cidade. Para tanto, deve investir aproximadamente R$ 12 milhões na aquisição de mudas de plantas ornamentais, árvores nativas e frutíferas.

O pregão eletrônico para a compra das mudas está marcado para ocorrer no próximo dia 10 de setembro. As empresas vencedoras terão contrato de 12 meses para o fornecimento das mudas.

O pregão está dividido em três lotes: o primeiro lote é composto por mudas de espécies nativas como embuia, pau rosa e ipês branco, roxo, amarelo; o segundo lote se refere a compra de espécies ornamentais como resedá, jacarandá mimoso, chuva de prata, jasmim, dentre outras; e, o terceiro lote é formado pelas mudas de árvores frutíferas, que conta com espécies como acerola, carambola, pinha, manga, cacau e ingá.