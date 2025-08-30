O Município deve dar continuidade nos projetos para revitalizar o paisagismo em vários pontos da cidade. Para tanto, deve investir aproximadamente R$ 12 milhões na aquisição de mudas de plantas ornamentais, árvores nativas e frutíferas.
O pregão eletrônico para a compra das mudas está marcado para ocorrer no próximo dia 10 de setembro. As empresas vencedoras terão contrato de 12 meses para o fornecimento das mudas.
O pregão está dividido em três lotes: o primeiro lote é composto por mudas de espécies nativas como embuia, pau rosa e ipês branco, roxo, amarelo; o segundo lote se refere a compra de espécies ornamentais como resedá, jacarandá mimoso, chuva de prata, jasmim, dentre outras; e, o terceiro lote é formado pelas mudas de árvores frutíferas, que conta com espécies como acerola, carambola, pinha, manga, cacau e ingá.
Conforme o edital de licitação, aquisição das mudas visa atender a demanda do Município quanto ao plantio em canteiros públicos e parques.
———— CONTINUA DEPOIS DA PUBLICIDADE ————
————————————————————————————
O objetivo é dar seguimento às obras paisagísticas, visando não apenas a revitalização e paisagismo dos canteiros públicos mas, também, a contribuição do plantio para a estabilização do solo, a fim de evitar possíveis erosões.
A prefeitura já vem trabalhando na revitalização do paisagismo de vários pontos da cidade. Alguns canteiros e rotatórias já receberam novo paisagismo e a entrada da cidade, na região da BR-163/364, também está passando por melhorias.
Além disso, o Paço vem plantando árvores em vários espaços públicos e nos passeios públicos. Várias avenidas e ruas da cidade já receberam as mudas. O trabalho de revitalização do paisagismo foi anunciado pelo prefeito Cláudio Ferreira ainda no início do ano.