27 C
Rondonópolis
, 30 agosto 2025
type here...
 
 
Rondonópolis

Aquisição de mudas: Paço deve dar continuidade na revitalização do paisagismo na cidade

Jornal A Tribuna
Por Jornal A Tribuna

Leia Mais

- PUBLICIDADE -spot_img
A prefeitura já vem trabalhando na revitalização do paisagismo de vários pontos da cidade (Foto – Maurício Renner)

O Município deve dar continuidade nos projetos para revitalizar o paisagismo em vários pontos da cidade. Para tanto, deve investir aproximadamente R$ 12 milhões na aquisição de mudas de plantas ornamentais, árvores nativas e frutíferas.

O pregão eletrônico para a compra das mudas está marcado para ocorrer no próximo dia 10 de setembro. As empresas vencedoras terão contrato de 12 meses para o fornecimento das mudas.

O pregão está dividido em três lotes: o primeiro lote é composto por mudas de espécies nativas como embuia, pau rosa e ipês branco, roxo, amarelo; o segundo lote se refere a compra de espécies ornamentais como resedá, jacarandá mimoso, chuva de prata, jasmim, dentre outras; e, o terceiro lote é formado pelas mudas de árvores frutíferas, que conta com espécies como acerola, carambola, pinha, manga, cacau e ingá.

Conforme o edital de licitação, aquisição das mudas visa atender a demanda do Município quanto ao plantio em canteiros públicos e parques.

 

 

————  CONTINUA DEPOIS DA PUBLICIDADE  ————
————————————————————————————

 

 

O objetivo é dar seguimento às obras paisagísticas, visando não apenas a revitalização e paisagismo dos canteiros públicos mas, também, a contribuição do plantio para a estabilização do solo, a fim de evitar possíveis erosões.

A prefeitura já vem trabalhando na revitalização do paisagismo de vários pontos da cidade. Alguns canteiros e rotatórias já receberam novo paisagismo e a entrada da cidade, na região da BR-163/364, também está passando por melhorias.

Além disso, o Paço vem plantando árvores em vários espaços públicos e nos passeios públicos. Várias avenidas e ruas da cidade já receberam as mudas. O trabalho de revitalização do paisagismo foi anunciado pelo prefeito Cláudio Ferreira ainda no início do ano.

 

FonteDanielly Tonin | Da Reportagem
- PUBLICIDADE -spot_img
« Artigo anterior
Roo entre elas: Audiências públicas da AL irão debater feminicídio em cidades-polo
Próximo artigo »
Usina de etanol de milho: Município vai receber investimento bilionário

DEIXE UM COMENTÁRIO

Por favor, digite seu comentário!
Por favor, digite seu nome aqui

- Publicidade -
- PUBLICIDADE -spot_img

Mais notícias...

RondonópolisJornal A Tribuna -

Usina de etanol de milho: Município vai receber investimento bilionário

Em uma reunião por videoconferência na manhã desta sexta-feira (29), o prefeito Cláudio Ferreira recebeu a confirmação por parte...
- Publicidade -

Mais artigos da mesma editoria

- Publicidade -
© A Tribuna MT - Todos os direitos reservados.