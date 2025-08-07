Depois de mais de um mês da abertura do chamamento público para contratar a empresa para implantar o serviço de pátio de apreensões de veículos e guinchos sem nenhuma empresa ser habilitada, a prefeitura decidiu fazer uma alteração no edital de licitação.

Com o intuito de atrair interessados, o Paço alterou um dos itens do termo de referência, desobrigando a empresa que implantar o serviço de apresentar apólice de seguro antes da contratação.

Agora, a empresa terá que apresentar apólice de seguro de responsabilidade civil contra roubo, furto, danos da natureza, danos materiais e pessoais a terceiros, com valor de cobertura não inferior a R$ 400 mil somente após 30 dias da assinatura do contrato.

Conforme o adendo, assinado pelo secretário municipal de Mobilidade Urbana, Thales Tatí, a alteração se justifica, pois a exigência imediata da apólice poderia restringir indevidamente a participação de potenciais interessados, ferindo o princípio da competitividade.