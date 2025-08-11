Uma frente fria que atua sobre Mato Grosso derrubou as temperaturas em diversas regiões do estado e intensificou as condições de tempo seco.

Em Rondonópolis, a mínima prevista para a madrugada de terça-feira (12) é de 11°C. Durante o dia, a máxima pode chegar a 30º C.

O cenário levou o Instituto Nacional de Meteorologia (INMET) a emitir um alerta amarelo de baixa umidade para a cidade e outros 21 municípios do sudeste mato-grossense, válido até as 3h de terça.

Segundo o instituto Climatempo, a massa de ar frio deve permanecer sobre o centro-sul do estado até amanhã (12), com as temperaturas subindo gradualmente a partir de quarta-feira (13). Não há previsão de chuva para os próximos dias.

A combinação de frio e ausência de chuvas faz com que a umidade relativa do ar possa atingir níveis inferiores a 30% na região de Rondonópolis.

O índice é considerado de “perigo potencial” pelo INMET e está bem abaixo dos 60% recomendados pela Organização Mundial da Saúde (OMS) como ideal para a saúde humana.

Esta condição climática eleva o risco de incêndios florestais e pode agravar problemas de saúde.

Previsão do tempo para as principais cidades:

Rondonópolis: Após registrar 13°C na madrugada desta segunda-feira (11), a previsão para terça é de mínima de 11°C e máxima de 29°C, com sol e céu limpo.

Após registrar 13°C na madrugada desta segunda-feira (11), a previsão para terça é de mínima de 11°C e máxima de 29°C, com sol e céu limpo. Cuiabá: A capital, que teve mínima de 14°C hoje, deve registrar entre 13°C e 29°C na terça-feira, com dia ensolarado e noite de tempo aberto.

A capital, que teve mínima de 14°C hoje, deve registrar entre 13°C e 29°C na terça-feira, com dia ensolarado e noite de tempo aberto. Tangará da Serra: As temperaturas se mantêm estáveis, com mínimas de 13°C e máximas de 28°C tanto hoje quanto amanhã.

As temperaturas se mantêm estáveis, com mínimas de 13°C e máximas de 28°C tanto hoje quanto amanhã. Sinop: No norte do estado, a mínima prevista para terça-feira é de 18°C, com a máxima podendo chegar a 34°C.

Cidades em alerta de baixa umidade:

Além de Rondonópolis, o alerta do INMET abrange: Alto Araguaia, Alto Garças, Alto Taquari, Araguainha, Campo Verde, Dom Aquino, General Carneiro, Guiratinga, Itiquira, Jaciara, Juscimeira, Pedra Preta, Ponte Branca, Pontal do Araguaia, Poxoréu, Primavera do Leste, Ribeirãozinho, São José do Povo, São Pedro da Cipa, Tesouro e Torixoréu.

Recomendações da Defesa Civil

Para atravessar o período de tempo seco com mais segurança e saúde, a Defesa Civil recomenda: