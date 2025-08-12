Rondonópolis deve ter tempo muito seco e grande amplitude térmica nos próximos dias. Ontem (11), o Instituto Nacional de Meteorologia (Inmet) emitiu um alerta laranja de perigo para a baixa umidade do ar, com índices entre 20% e 12%.
Conforme o Instituto, há risco de incêndios florestais e à saúde, como ressecamento da pele e desconforto nos olhos, nariz e boca. Além disso, pelo menos até a sexta-feira (15), a previsão é de grande amplitude térmica, com temperaturas mais amenas pela manhã e calor intenso ao longo do dia.
Para esta terça-feira (12), o Inmet prevê temperatura mínima de 10ºC e máxima de 30ºC. A umidade relativa do ar pode cair a 10%. Na quarta (13), a previsão é semelhante, com temperatura variando entre mínima de 12ºC e máxima de 33ºC. Mais uma vez, a umidade do ar pode chegar a 10%.
O calor aumenta na quinta (14) e na sexta-feira (15) e o tempo seco continua. A temperatura deve variar entre 15ºC e 35ºC na quinta e 16ºC e 37ºC na sexta. Já a umidade relativa do ar pode chegar a 20% na quinta e 10% na sexta.
Com o tempo extremamente seco, a orientação é para que as pessoas não façam queimadas, lembrando que na área urbana as queimadas são proibidas ao longo de todo o ano.
Em Rondonópolis, os moradores podem denunciar queimadas para o Corpo de Bombeiros pelo 193 e quem flagrar alguém ateando fogo em terrenos na cidade pode ainda denunciar para a Secretaria Municipal de Meio Ambiente, Agricultura e Pecuária no whatsapp (66) 99234-4004.
Quanto à saúde, a orientação é ingerir bastante líquido e evitar atividades físicas ao ar livre e exposição ao sol nos horários mais quentes do dia. Também é indicado umidificar o ambiente, além de hidratar a pele.