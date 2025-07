Além de suspender a tramitação do projeto na Casa de Leis, a desembargadora determinou o envio dos autos do processo à Central de Conciliação e Mediação de 2º Grau do TJMT, a fim de que seja buscado um acordo entre Executivo, Legislativo, trabalhadores e o seu sindicato.

Além de suspender a tramitação do projeto na Casa de Leis, a desembargadora determinou o envio dos autos do processo à Central de Conciliação e Mediação de 2º Grau do TJMT, a fim de que seja buscado um acordo entre Executivo, Legislativo, trabalhadores e o seu sindicato.

Em virtude da decisão da desembargadora pela suspensão do trâmite e votação do projeto ter saído após a realização das duas votações, a Procuradoria do Município espera conseguir convencer o Tribunal da legalidade do processo.

Com isso, garantir a manutenção da vontade da maioria dos vereadores, que atendeu o pedido do prefeito e aprovou a liquidação e extinção da empresa pública.