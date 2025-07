A ideia de criação do Recanto dos Idosos com a construção de casas individuais, onde os moradores podem manter sua independência em vez de um asilo com a estrutura tradicional, foi proposta pelo padre Lothar.

Com o intuito de resgatar e valorizar o papel social do idoso, seus saberes, experiências e vivências, por meio de ações que conduzam o idoso às formas mais corretas de participação social, o Recanto conta hoje com 52 moradias, podendo acolher até 104 idosos. Além disso, atende 77 idosos cadastrados das comunidades vizinhas.

Em suas férias na Alemanha, foi visitar a mãe do padre Gunther em um asilo. Ao chegar, perguntou a ela se gostava dali, onde estava morando. Ela respondeu que sim, porém, ali ganhava tudo na mão, que seria interessante que tivesse algo para fazer, uma ocupação, para que não ficasse ociosa. Então, ele trouxe a ideia de fundar o Recanto dos Idosos como uma moradia e não como um asilo.

Os candidatos à moradia precisam ter 60 anos ou mais, ter condições físicas de desenvolver suas próprias atividades, ser aposentado e ter uma pessoa da família como responsável.

No Recanto dos Idosos, que hoje é coordenado por Sueli Esmerio Vilela Silva, são desenvolvidas as seguintes atividades:

oração pela manhã antes das atividades diárias; Terapias Ocupacionais; atendimento à saúde pelo USB Vila Operária; distribuição de frutas e verduras doadas pela Mesa Brasil; reza do Santo Terço Mariano, catequese, reza do Ofício da Imaculada Conceição e Santa Missa toda última quarta-feira do mês com a comemoração dos aniversariantes do mês; reunião mensal com os moradores e anual com os responsáveis dos moradores; almoço toda quinta-feira; atendimento pelo CRAS Luz da Yara com palestras, roda de conversas e terapia dançante; horta Comunitária e remédios caseiros, aula de alfabetização, passeios e lazer, comemoração das datas festivas.