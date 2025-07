O presidente da Câmara Municipal de Rondonópolis, Paulo Schuh (PL), disse ontem ao A TRIBUNA que já está com “o time em campo” para a disputa de uma cadeira na Assembleia Legislativa de Mato Grosso, na eleição do próximo ano.

“Estou pronto e me articulando há algum tempo. Já estou com o time em campo para a disputa”, reafirmou o liberal, que é um dos cinco nomes do PL ventilados, no momento, como pré-candidatos a deputado estadual em 2026.

Além do presidente da Câmara, outros nomes da sigla dispostos a entrar no páreo da corrida por cadeiras no parlamento estadual são as vereadoras Luciana Horta e Kalynka Meirelles, além do ex-vereador José Márcio Guedes.

Um quinto nome especulado é o da primeira-dama Alessandra Ferreira, que comanda a secretaria municipal Promoção e Assistência Social.

No entanto, o presidente estadual do PL, o ex-prefeito Ananias Filho, que atualmente responde pela secretaria de Governo da gestão do prefeito cuiabano Abílio Brunini, adiantou, durante reunião recente da sigla em Rondonópolis, que devem ser lançados na cidade apenas dois nomes à corrida por cadeiras na AL.

Questionado se esta inflação de pré-candidatos dentro da legenda na cidade não poderia acirrar ânimos internamente, Paulo Schuh respondeu que não, pois, neste momento, na sua visão, é natural que quem deseja disputar coloque o nome à disposição.