Uma tarde de domingo (27) que prometia lazer e descanso se transformou em uma tragédia na BR-163, a apenas três quilômetros da entrada de Rondonópolis. Um grave acidente automobilístico, ocorrido no final da tarde, ceifou a vida de duas pessoas e deixou três gravemente feridas.

O sinistro envolveu um Chevrolet Onix que, segundo informações preliminares, retornava de um passeio. Por motivos ainda sob investigação, o condutor perdeu o controle do veículo no km 115 da rodovia, resultando em um capotamento violento.

A força do impacto foi tal, que o carro não apenas saiu da pista, como também atravessou a faixa contrária, parando somente após colidir com um guard-rail, deixando um rastro de destroços metálicos espalhados pela via.

As equipes de resgate da concessionária Nova Rota do Oeste foram acionadas por volta das 16h, chegando rapidamente ao local do desastre.

Ao chegar no local, das cinco pessoas a bordo, um homem e uma mulher já estavam sem vida, vítimas da violência do capotamento. Suas identidades não foram divulgadas até o momento, aguardando os procedimentos legais e a comunicação às famílias.

Os outros três ocupantes, todas mulheres, foram socorridas em estado grave e imediatamente encaminhadas ao Hospital Regional de Rondonópolis. Até o fechamento desta matéria, a unidade de saúde ainda não havia divulgado o boletim médico sobre o estado de saúde delas.

Para garantir a segurança dos socorristas e facilitar os trabalhos de perícia, a pista sul da BR-163, no sentido Campo Grande, precisou ser parcialmente interditada.

A lentidão no tráfego gerou filas que demonstrara a dimensão do ocorrido.

Além da Nova Rota do Oeste, agentes da Polícia Rodoviária Federal (PRF) estiveram no local para controlar o fluxo de veículos e auxiliar nas primeiras investigações.

A Perícia Oficial e Identificação Técnica (Politec) realizou os levantamentos iniciais no local, coletando evidências que são necessárias para entender as causas do acidente.

Os corpos das vítimas fatais foram encaminhados ao Instituto Médico Legal (IML) para os exames de necropsia. Agora, a Polícia Civil assume as investigações com a tarefa de apurar a dinâmica precisa do capotamento, identificar possíveis fatores, como: velocidade, condições da via ou falha mecânica.

Infelizmente, este trágico acidente serve como um doloroso lembrete da importância da prudência no trânsito, especialmente em rodovias de grande movimento como a BR-163.