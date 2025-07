A proposta de abertura de uma Comissão Especial de Inquérito (CEI), na Câmara Municipal, para investigar as contas da Companhia de Desenvolvimento de Rondonópolis (Coder) está perdendo força. Conforme apuração do A TRIBUNA, apenas quatro vereadores assinaram o pedido que começou a circular pela Casa no início deste mês.

Para requerer a abertura da comissão são necessárias, no mínimo, sete assinaturas, conforme estabelece o regimento da Casa Legislativa. Por outro lado, o requerimento, caso seja apresentado, para ser aprovado em plenário precisa ter ao menos 11 votos dos 21 vereadores.

Na semana passada, o vereador Adilson do Naboreiro (MDB) afirmou que insistiria com a instauração do colegiado.

Ele disse que buscaria as assinaturas necessárias para abertura da CEI, a fim de apurar as causas da grave crise financeira que a companhia atravessa e, se houver culpados, que os mesmos possam ser responsabilizados.

No entanto, até o momento, a CEI continua com quatro assinaturas confirmadas na semana passada. Além da assinatura de Naboreiro, no pedido, ao qual o A TRIBUNA teve acesso ontem, consta também dos vereadores Marisvaldo Gonçalves (Republicanos), Renan Dourado (Republicanos) e Investigador Gerson (MDB).