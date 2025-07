Desde a noite desta quarta-feira (23) quem segue no período noturno pela avenida Bandeirantes, mais precisamente no trecho que passa pela ponte do córrego Lajeadinho, percebe uma grande diferença.

Segundo o gabinete de comunicação da prefeitura, a Secretaria de Infraestrutura está ampliando os pontos de iluminação em vários pontos da avenida com investimentos do município.

O local que já foi cenário de vários acidentes, principalmente envolvendo motociclistas, inclusive com vítimas fatais, agora apresenta outra realidade.

Os novos postes e luminárias deixaram o segmento da avenida muito mais claro, trazendo mais segurança para os condutores e também para os pedestres que precisam atravessar a ponte.

De acordo com a Sinfra, foram instalados dez novos braços com luminárias em quatro postes que também foram colocados essa semana para melhorar a iluminação no local.

Esse trecho da Bandeirantes ainda não tinha nenhum ponto da rede pública com postes.

Com a determinação do prefeito Cláudio Ferreira, reconhecendo a importância do investimento, agora conta com pistas iluminadas acompanhando todo o trajeto das pistas.

Além da nova iluminação, o prefeito Cláudio Ferreira liberou a retomada das obras de duplicação da avenida Bandeirantes, na saída para Poxoréu, que contempla também a implantação de uma ciclovia de 680 metros de extensão, com faixa de 2,20 metros para bicicletas e faixa de passeio para pedestres com 1,5 metro de largura, incluindo sinalização e infraestrutura completa.

Também fazem parte do projeto de duplicação: