A Comissão Especial de Inquérito (CEI) da Câmara Municipal que investiga as contas da Santa Casa de Rondonópolis informou, nesta sexta-feira (18), que decidiu dar uma pausa nas sessões oitivas, que devem ser retomadas somente no dia 29.

Segundo a comissão, foram solicitados o envio de documentações complementares à própria Santa Casa e também ao Ministério Público. Nesta semana que vai começar, os membros devem então se concentrar na avaliação da documentação.

De acordo com o presidente do colegiado, vereador Ibrahim Zaher (MDB), a análise será fundamental para organizar a próxima etapa das investigações.

Após a pausa, a CEI deve retornar com a realização das oitivas, quando serão convocados para deporem como testemunhas os responsáveis pelas empresas CBS – Serviços Médicos Ltda e Precisa – Sistematização Organizacional SIS LTDA. As duas empresas mantiveram contratos com a Santa Casa.

Desde o início dos trabalhos, em 17 de março, os vereadores membros passaram a questionar alguns contratos com empresas firmados pela Santa Casa nos últimos anos. Os questionamentos envolvem valores considerados altos e até contratos com mais de uma empresa para a realização do mesmo tipo de serviço.