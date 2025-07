“Fui surpreendido com uma mensagem de whatsApp dizendo que ele (Anderson Bananeiro) estava retornando à Câmara, na terça, assim como também fui surpreendido com o convite para assumir, quando ele me ligou dizendo que ia sair de licença”, externou.

O suplente de vereador, defensor público Valdenir Pereira (PRD), disse ontem ao A TRIBUNA que foi pego de surpresa com a decisão do titular Anderson Bananeiro (PRD) de retornar repentinamente à sua cadeira na Câmara Municipal. Bananeiro havia saído de licença, por 121 dias, no último dia 1º de julho e, desde então, o suplente ocupava a cadeira na Câmara Municipal.

Anteontem, Bananeiro retornou ao mandato e participou, no período da tarde, da reunião da Ordem do Dia da Câmara. Ele alegou que, após resolver os problemas de ordem pessoal que o levaram a se licenciar, decidiu retornar à Casa Legislativa.

Porém, ao contrário do que disse à reportagem o vereador Bananeiro, de que não houve acordo com o seu suplente sobre o prazo que ficaria de licença, Valdenir garante que foi acertado entre os dois que ele ficaria no cargo por 45 dias, podendo ainda ser prorrogado por mais alguns dias.

“Houve um acordo. O prazo foi de 45 dias, podendo chegar a 60 dias”, afirmou o suplente, reiterando que não procurou o vereador para assumir a cadeira, “ele que me procurou”.

Apesar de lhe causar “estranheza” o retorno repentino, Valdenir reconhece, contudo que, embora seja uma situação ruim, não há impedimento burocrático para o retorno do titular.

Da base de sustentação do prefeito na Casa de Leis, Anderson Bananeiro negou à reportagem que o seu retorno, antes do término do prazo solicitado de licença, tenha sido motivado pela votação do projeto da Coder.

Ele acabou votando favorável ao fechamento da empresa. Já o suplente, embora sem declarar publicamente, vinha sinalizando que poderia votar contra a proposta do executivo.

Após a repercussão da notícia do seu retorno repentino às atividades na Câmara Municipal, o vereador Anderson Bananeiro disse ontem à reportagem que, a sua decisão, se deu por entender a necessidade de participar ativamente das decisões que afetam diretamente o futuro da cidade, como é o caso do projeto em pauta de liquidação da Coder, o qual considera importante para o desenvolvimento municipal. Afirmou ainda que Rondonópolis merece decisões firmes e transparentes.