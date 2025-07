A Polícia Civil realizou uma grande apreensão de entorpecentes nesta quinta-feira (17), desarticulando um ponto estratégico utilizado por uma facção criminosa na região da Gleba Rio Vermelho, conhecida como Morro do Gavião.

Foram apreendidos 928 tabletes de maconha, além de uma grande porção da droga a granel, uma balança industrial de até 150 quilos e quatro aparelhos celulares.

Na ação, realizada por meio da Delegacia Especializada de Roubos e Furtos (Derf) de Rondonópolis, com apoio da Delegacia Especializada de Homicídios e Proteção à Pessoa (DHPP), três pessoas foram presas em flagrante: uma mulher, de 19 anos, e dois homens, de 35 e 37 anos.

As investigações apontaram que a facção criminosa utilizava uma chácara, pertencente a um dos suspeitos, como depósito e centro de distribuição das drogas. No local, havia um barraco construído especificamente para armazenar grandes quantidades dos entorpecentes, conhecido no meio criminoso como “guarda-roupa”. Conforme apurado, o local também servia para fracionar a droga antes da distribuição aos traficantes da cidade.

Além do armazenamento, a chácara era utilizada para a prática de punições aplicadas pelo chamado “tribunal do crime”, incluindo sessões de tortura e execuções de indivíduos condenados pela facção.

Durante a ação, na residência do proprietário do imóvel, os policiais localizaram um tablete de maconha escondido dentro de uma chocadeira elétrica.

Em uma estrutura anexa à propriedade, foram encontrados diversos tonéis de 200 litros repletos de tabletes de maconha, além de duas balanças utilizadas para a pesagem dos entorpecentes.

O material apreendido e os detidos foram encaminhados à delegacia, onde permanecem à disposição da Justiça.

As investigações continuam para localizar uma mulher, de 31 anos, apontada como responsável pelo fracionamento da droga e que se encontra foragida, com mandado de prisão em aberto por tentativa de homicídio.

Conforme o departamento de comunicação da corporação, a operação representa mais um golpe no tráfico de drogas e na estrutura logística da facção criminosa atuante em Rondonópolis.