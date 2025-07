As buscas pelo adolescente de 13 anos que teria, supostamente, se afogado no Rio Vermelho na última sexta-feira (18), devem ser retomadas na manhã desta terça-feira (22).

Os militares do 3º Batalhão de Bombeiros estão trabalhando na busca pelo menor desde a manhã de domingo (20), depois que a família acionou a Polícia Militar sobre o desaparecimento e os policiais indicaram que o mesmo teria supostamente se afogado, de acordo com informações obtidas com testemunhas.

Nesta segunda-feira (21), o Corpo de Bombeiros encerrou as buscas no final da tarde depois de não obter êxito na localização da vítima e informou que o trabalho será retomado com o apoio de uma dupla de cães farejadores nesta terça-feira.

A suspeita, conforme informou a guarnição, é de que o corpo possa estar preso em garranchos e, com o faro apurado dos animais, é possível indicar o local para a busca com mergulhadores.

De acordo com informações do Corpo de Bombeiros, a guarnição começou as buscas no domingo pela manhã no Rio Vermelho, na região conhecida como Toca do Pinguim, na Vila Canaã, local onde o menor teria se afogado.

O trabalho das equipes teve início por volta das 5h do domingo, utilizando uma embarcação com motor de popa para descer o rio, realizando varreduras visuais e técnicas em pontos estratégicos. As buscas foram encerradas no final do dia e retomadas na manhã desta segunda-feira, às 6h.

O caso

O adolescente foi visto pela última vez na tarde de sexta-feira. Ao longo do sábado (19), a família do menor não sabia do ocorrido e, somente no final da tarde, acionou a Polícia Militar informando sobre o desaparecimento.

Na apuração, testemunhas informaram que o adolescente estava tomando banho no Rio Vermelho e, por volta das 16h, acabou desaparecendo na corredeira. Alguns amigos, também menores de idade, teriam tentado socorrer, mas não tiveram sucesso.

Cuidados

O Corpo de Bombeiros reforçou a importância de cuidados redobrados ao frequentar áreas de banho, principalmente no Rio Vermelho que tem águas turvas e corredeiras traiçoeiras.