A Justiça decidiu manter a prisão de Nivaldo de Santana, 60 anos, apontado como suspeito de ter ateado fogo no Cartório do 4º Ofício, localizado na Avenida Amazonas esquina com a João Pessoa, no centro de Rondonópolis.

A audiência de custódia foi realizada neste domingo (27) e a decisão é do juiz plantonista Francisco Rogério Barros. O homem teve a prisão em flagrante convertida em preventiva e deve ser mantido preso.

Nos autos consta que o suspeito vive em situação de rua, não tendo residência fixa em Rondonópolis. O juiz considerou que há indícios da autoria do crime e que o suspeito é reincidente na autoria de crimes contra o patrimônio em curto período de tempo, o que eleva o risco a ordem pública. O suspeito permaneceu em silêncio durante a audiência de custódia.

Ele foi preso ainda no sábado (26) depois de ser identificado nas imagens das câmeras de segurança do local. Foi detido em flagrante na região central da cidade, pouco tempo após o crime. Aos policiais Nivaldo teria dito que ‘vozes na sua cabeça’ o havia mandado atear fogo no cartório.

Conforme informações da Polícia Militar, Nivaldo de Santana já tinha diversas passagens criminais por furto, roubo, ameaça, receptação, dano ao patrimônio público e perturbação do sossego. As primeiras passagens criminais do suspeito foram registradas ainda na década de 90.