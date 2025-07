A fala foi motivada por uma reportagem exibida recentemente no Jornal Nacional, que trouxe dados alarmantes sobre a saúde pública no Brasil: apenas 10% dos municípios do país oferecem serviços de telemedicina, com destaque para a precariedade nas regiões Norte, Nordeste e Centro-Oeste, principalmente pela ausência de tecnologia e infraestrutura adequadas.

O vereador mencionou ainda o modelo do PSF do bairro Canaã, que já adota a telemedicina sob gestão do Governo do Estado, e defendeu a ampliação do serviço em toda a rede municipal.

“Rondonópolis precisa ser referência em saúde pública. Já recebemos do Governo Federal, por meio do PAC, um kit com equipamentos para teleconsultas. Isso mostra que estamos no caminho certo.”

Para Amoroso, a telemedicina é uma solução moderna que aproxima a população do acesso à saúde, encurta distâncias e otimiza o atendimento.