A Câmara Municipal de Rondonópolis realiza, nesta segunda-feira (28), a partir das 14h, uma audiência pública com foco no combate à violência contra a pessoa idosa. O evento será no auditório da Casa de Leis e é aberto à população.

A iniciativa é do vereador Gelsão da Saúde, que também atua como vice-presidente do Conselho Municipal do Idoso. Ele destaca a urgência do tema diante do número crescente de denúncias recebidas pelo Conselho.