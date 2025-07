Tornar Rondonópolis mais limpa e com qualidade de vida para os mais de 260 mil moradores. Com esse objetivo, o prefeito Cláudio Ferreira liderou, no início da manhã desta quinta-feira (24), mais uma ação do programa Cidade Verde, que prevê a limpeza de mais de 40 bolsões de lixo em diversos pontos da cidade que foram mapeados.

O pontapé desta ação de limpeza aconteceu nas proximidades do Ecoponto da Vila Paulista, que se transformou num verdadeiro lixão a céu aberto. Estão envolvidos na ação de limpeza a Coder, Sanear e a secretaria municipal de Meio Ambiente, Agricultura e Pecuária (Semaap).

“Estamos iniciando hoje aqui (Vila Paulista) uma grande ação de limpeza dos mais de 40 bolsões de lixo que estão espalhados pela cidade e foram esquecidos nos últimos anos, prejudicando o meio ambiente e a saúde da população”, atestou o prefeito.

Ele convocou os mais de 260 mil moradores de Rondonópolis para que sejam “agentes de limpeza, de desenvolvimento e progresso. Este é o número que nós precisamos para deixar a nossa cidade limpa e com mais qualidade de vida, uma vez que o lixo descartado de forma irregular representa risco para saúde pública, pois servem de criadouro do mosquito da dengue e proliferação de outras doenças”.

O prefeito chamou atenção ainda para o fato de que muitas pessoas na cidade podem ter morrido em decorrência do descarte irregular de lixo.

“Isto pode ter contribuído para a morte de pessoas inocentes, pois, este lixo descartado irregularmente pela cidade acumula água e propícia a reprodução de mosquitos. A gente sabe o que acontece depois”, refletiu o prefeito.