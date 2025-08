A Procuradoria da Mulher e da Família da Câmara Municipal de Rondonópolis dá um passo fundamental na luta contra a violência doméstica com a inauguração de um espaço físico dedicado ao atendimento de vítimas. O anúncio foi realizado pela vereadora Kalynka Meirelles (Republicanos) durante a 30ª sessão ordinária, na noite desta quarta-feira (30).

A nova estrutura permitirá um acolhimento mais eficaz e sigiloso para mulheres em situação de vulnerabilidade.

Criada em 2022 por iniciativa da própria vereadora e com o apoio unânime dos parlamentares, a Procuradoria já vinha desenvolvendo um trabalho ativo na comunidade, com a realização de palestras em escolas, distribuição de material informativo e a articulação com órgãos essenciais da rede de proteção, como a Defensoria Pública, a Promotoria de Justiça e a Delegacia Especializada de Defesa da Mulher.

A conquista do espaço físico, uma demanda desde a aprovação do projeto, foi possível graças à sensibilidade da atual Mesa Diretora, presidida pelo vereador Paulo Schuh (PL), e à colaboração do vereador Ibrahim (PSB), primeiro-secretário, que cedeu seu gabinete para a instalação do serviço.

“Temos pedido o espaço físico desde que o projeto foi aprovado. Agora, com a sensibilidade da atual Mesa Diretora e do vereador Ibrahim, conseguiremos realizar esse atendimento in loco”, comemorou Kalynka Meirelles.

A inauguração do atendimento ocorre em um momento simbólico, coincidindo com o início da campanha “Agosto Lilás”, mês de conscientização e combate à violência contra a mulher.

Os atendimentos terão início na próxima segunda-feira, dia 4 de agosto, e acontecerão de segunda a sexta-feira, das 13h às 17h, nas dependências da própria Câmara Municipal.

Apoio Multidisciplinar e Sigilo Garantido

Para garantir um suporte completo às vítimas, a Procuradoria contará com uma equipe qualificada. O atendimento psicossocial será conduzido por uma psicóloga servidora da casa, com vasta experiência em casos de violência doméstica e atuação prévia no Judiciário e na assistência social.

Além disso, parcerias estratégicas com núcleos de prática jurídica de universidades locais garantirão assistência jurídica gratuita às mulheres atendidas, auxiliando em questões legais e no encaminhamento de processos.

A vereadora Kalynka Meirelles fez questão de ressaltar o caráter confidencial do serviço.

“O atendimento será sigiloso. A profissional receberá a mulher e fará o encaminhamento de acordo com a necessidade. Se for um caso de violência, faremos o acompanhamento e o direcionamento para a delegacia”, explicou.

O principal objetivo da iniciativa é quebrar o ciclo de violência, oferecendo um porto seguro para mulheres que, muitas vezes, não sabem como denunciar ou não se sentem seguras para buscar ajuda.