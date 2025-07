A Prefeitura de Rondonópolis esclareceu, nesta segunda-feira (28), que a sanção da Lei Municipal nº 14.086/2025, que trata da substituição do cargo comissionado de médico perito do Serv Saúde por cargo efetivo, foi uma exigência legal imposta por decisão do Tribunal de Contas do Estado de Mato Grosso (TCE-MT), e não uma iniciativa da atual gestão.

Segundo nota oficial, a legislação teve origem no Projeto de Lei nº 629/2024, de autoria do Poder Executivo da gestão anterior. O projeto foi protocolado na Câmara Municipal no dia 23 de dezembro de 2024, em regime de urgência, e aprovado pelos vereadores na mesma data.

A prefeitura esclareceu que, após a aprovação pela Câmara, o texto seguiu o trâmite legislativo habitual, sendo encaminhado para sanção do prefeito, sem possibilidade de alterações de mérito, conforme determina a Lei Orgânica do Município.

A sanção, portanto, foi um ato vinculado, realizado para cumprir determinação definitiva do TCE-MT, no Processo nº 181.538-5/2024, que declarou inconstitucional a manutenção de cargo comissionado para médico perito no Instituto de Assistência à Saúde dos Servidores Públicos (Serv Saúde).

O Tribunal exigiu a substituição do cargo comissionado por um cargo efetivo.

“A sanção da Lei nº 14.086/2025 decorreu exclusivamente do cumprimento de obrigação legal, cuja origem legislativa e motivação jurídica são anteriores à atual administração”, afirma o comunicado.

Ao final, a Prefeitura reiterou seu compromisso com a legalidade, a transparência e o respeito aos servidores públicos municipais e usuários do Serv Saúde.