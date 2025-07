A Prefeitura de Rondonópolis, em um esforço para otimizar o atendimento ao cidadão e promover a excelência no serviço público, oficializou nesta terça-feira (29) uma parceria com o Serviço Nacional de Aprendizagem Comercial (Senac). O acordo prevê a oferta de cursos de capacitação e aperfeiçoamento gratuitos para os servidores municipais que atuam diretamente no contato com a população.

A formalização da parceria ocorreu durante uma reunião entre o secretário municipal de Administração, Gestão de Pessoas e Inovação, Luciano Rodrigues, e o gerente operacional da unidade do Senac em Rondonópolis, Cezar Romano.

A iniciativa busca engajar os funcionários na melhoria contínua do trabalho, resultando em um serviço público mais eficiente e acolhedor.

De acordo com o secretário Luciano Rodrigues, a ação atende a uma diretriz do prefeito Cláudio Ferreira, que tem como foco o aprimoramento profissional do funcionalismo.

“Esta parceria com o Senac segue a determinação do prefeito Cláudio Ferreira que busca o aprimoramento profissional dos servidores para garantir serviços públicos mais eficientes e melhorias no atendimento ao cidadão”, destacou.

Rodrigues enfatizou que a qualificação dos servidores é fundamental para um acolhimento mais humanizado.

“A proposta é prestar cada vez mais um melhor serviço aos cidadãos que buscam pelos serviços públicos. A capacitação dos nossos servidores auxilia no acolhimento e atendimento humanizado”, complementou o secretário.

Os cursos serão oferecidos ao longo do ano e abrangerão servidores de diversas secretarias com grande fluxo de atendimento, como Saúde, Educação e Receita.

A administração municipal informou que o cronograma de cursos, as datas de início e o procedimento para as inscrições serão divulgados em breve.

O gerente do Senac Rondonópolis, Cezar Romano, elogiou a iniciativa da gestão municipal em investir na qualificação de sua equipe.