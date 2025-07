A Prefeitura de Rondonópolis vai nomear, nos próximos dias, a professora Giulyane Panlandim Santana para o cargo de Docente da Educação Infantil – PCD, após decisão judicial favorável à candidata. A determinação partiu do prefeito Cláudio Ferreira (PL), que optou por não recorrer da sentença que reconheceu o direito de posse da profissional, diagnosticada com autismo.

Giulyane havia sido aprovada no concurso público realizado em 2023, mas foi considerada inapta em avaliação pericial feita pela gestão anterior, o que resultou no indeferimento de sua nomeação. A candidata, então, recorreu à Justiça, que entendeu que ela preenchia todos os requisitos legais para exercer a função e determinou sua nomeação.

Apesar da possibilidade de recurso às instâncias superiores, Cláudio Ferreira solicitou à Procuradoria Geral do Município que não interpusesse nova contestação, permitindo o encerramento definitivo do processo. Com isso, a candidata será nomeada de forma imediata.

“Se a candidata dava aula antes como contratada e até concursada em outros municípios, por que ela não poderia ser inserida na categoria de servidores de carreira para a mesma função em Rondonópolis? Então, o ato na gestão anterior foi incoerente”, afirmou o prefeito.

Ele destacou ainda o compromisso da atual gestão com os princípios de justiça e inclusão.

“A decisão de não recorrer é também uma mensagem clara de que reconhecemos os direitos daqueles que, com esforço e mérito, conquistaram sua vaga no serviço público. Vamos dar posse imediatamente à professora Giulyane, encerrando esse capítulo com sensibilidade e responsabilidade.”

Durante o processo, Giulyane também pediu indenização por danos morais, no valor de R$ 35 mil, alegando prejuízos emocionais e profissionais. O Tribunal de Justiça de Mato Grosso, no entanto, rejeitou esse pedido, por não identificar responsabilidade civil do Município.

A Secretaria Municipal de Gestão de Pessoas e a Secretaria de Educação já iniciaram os trâmites administrativos para a posse da nova servidora.