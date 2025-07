A partir de agora, os proprietários ou ocupantes de imóveis que se opuserem ou apresentarem resistência ao plantio de árvores realizado pelo Município nos passeios públicos lindeiros às suas propriedades poderão ser notificados e posteriormente multados pela prefeitura.

A lei nº 14.269, de 1º de julho, que veda a oposição ao plantio de árvores por parte dos proprietários, foi sancionada pelo prefeito Cláudio Ferreira.

A nova lei municipal especifica que o proprietário ou ocupante de imóvel que

se opuser ou resistir ao plantio de árvores pelo Município será notificado pela Secretaria Municipal de Meio Ambiente para, no prazo de 10 dias, sanar a irregularidade e permitir a execução do serviço.

Persistindo a oposição ou a resistência após o prazo de 10 dias da notificação, o proprietário do imóvel será multado no valor equivalente a uma Unidade Fiscal.