O ex-prefeito Zé Carlos do Pátio está de saída do PSB. O martelo não foi batido, ou seja, a ficha de filiação não foi assinada ainda, mas o PV deve ser o seu novo destino partidário. Pátio, inclusive, segundo apurou o A TRIBUNA, estaria a todo vapor na articulação, com carta branca dada pela direção dos verdes, para fortalecer os partidos do campo progressista no Estado, em especial os da Federação Brasil da Esperança, formada pelo PT, PV e PCdoB.

Dentro deste processo de fortalecimento do PV, o ex-prefeito estaria tentando levar junto com ele o ex-governador Pedro Taques e o ex-ministro da Agricultura Neri Geller, que deixou o PP e também ‘namora’ com o Republicanos.

Confirmada a troca partidária, o PV será o quarto partido de Zé Carlos do Pátio, que antes de ingressar no PSB já foi filiado ao MDB e Solidariedade.

Disposto a voltar à Assembleia Legislativa, a reportagem apurou que Pátio já estaria se movimentando nos bastidores para fortalecer a formação da chapa de candidatos que deverá ser lançada pelos partidos que formam a federação Brasil da Esperança.

Os indícios sobre a saída de Pátio do PSB começaram a surgir em junho deste ano, quando o presidente da Assembleia Legislativa, deputado Max Russi, que deve trocar a sigla pelo Podemos, disse que o ex-prefeito rondonopolitano não mostrou interesse em comandar o partido no Estado, após acontecer a sua saída da sigla.

Max, que preside o PSB no momento, revelou que a intenção de Zé Carlos do Pátio era migrar para o PSD do ministro da Agricultura e Pecuária Carlos Fávaro ou PV, para integrar a Federação Brasil da Esperança, o que no caso ele via como a mais provável.

No início deste mês, o A TRIBUNA noticiou o convite feito pelo presidente dos verdes em Rondonópolis, o advogado Carlos Naves, para que a ex-primeira-dama Neuma de Moraes ingressasse no PV para concorrer novamente como candidata a deputada federal em 2026.

Segundo ele, Neuma teria se mostrado simpática à ideia. Porém, questionado se o ex-prefeito poderia ir também, Naves desconversou e respondeu à reportagem que ele [Pátio] estava avaliando outras possibilidades.