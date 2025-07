Rondonópolis recebe a imagem peregrina de Nossa Senhora Aparecida, que saiu do Santuário de Aparecida (SP). A Diocese de Rondonópolis-Guiratinga divulgou uma série de celebrações para a passagem da imagem na cidade, incluindo a Caminhada da Família, que será realizada no dia 3 de agosto, às 18h.

Conforme a programação divulgada pela Diocese, a imagem peregrina chega em Rondonópolis na sexta-feira (1º de agosto). A chegada está prevista para as 14h no Aeroporto Maestro Marinho Franco.

De lá, a imagem segue em carreata até a Catedral Santa Cruz, onde está marcada a missa e acolhida às 15h. Às 19h, está marcada mais uma missa na catedral, com grupo de oração jovem às 20h e encerramento às 21h.

No sábado (2 de agosto), às 6h, tem missa e às 6h30 a imagem peregrina deixa Rondonópolis com destino a Alto Araguaia.

A imagem peregrina de Nossa Senhora Aparecida retorna para Rondonópolis no domingo (3 de agosto) para a missa na Paróquia Santa Terezinha e churrasco dos seminaristas. A missa está marcada para às 8h.

Ainda no domingo, a imagem peregrina estará na Caminhada da Família. A concentração está prevista para as 17h30 na comunidade São Cristóvão, com destino à Matriz Nossa Senhora Aparecida.

Na chegada, será realizada missa, presidida pelo bispo Dom Maurício da Silva Jardim. Após a celebração, a imagem peregrina permanecerá na Matriz para veneração dos fiéis até o dia seguinte.