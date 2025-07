O presidente regional do PL, o ex-prefeito Ananias Filho, disse ontem ao A TRIBUNA que desconhece a suposta pretensão da primeira-dama de Rondonópolis e secretária municipal de Promoção e Assistência Social, Alessandra Ferreira, em concorrer a uma cadeira na Assembleia Legislativa no próximo ano.

“Desconheço qualquer pretensão dela [Alessandra Ferreira] se candidatar a deputada estadual. Não fui comunicado oficialmente, ninguém nunca conversou comigo sobre isso”, afirmou o liberal, que esteve ontem na Câmara Municipal para receber uma homenagem de autoria do vereador Dr. Manoel (UB).

Na avaliação de Ananias, a primeira-dama tem todos os predicados para disputar e potencial para ser eleita, seja no PL ou em outro partido.

“Ela tem todo direito de se candidatar, é uma mulher de fibra e tem grande potencial de eleição. Porém, até o momento, não fui comunicado sobre as suas pretensões”, reiterou.

O presidente estadual do PL reafirmou que, no momento, a sigla tem quatro nomes, em Rondonópolis, colocados como postulantes a compor a chapa para a disputa por cadeiras na Assembleia Legislativa: os vereadores Paulo Schuh, que preside a Câmara Municipal, Kalynka Meirelles e Luciana Horta, além do ex-vereador José Márcio Guedes.