A defesa do vereador Ary Campos (PT) deve contestar, até esta sexta-feira (1º), a decisão do pleno do Tribunal Regional Eleitoral de Mato Grosso (TRE-MT), que manteve, no último dia 16, a cassação do mandato do parlamentar definida em primeira instância.

“O acórdão [sentença do colegiado] da decisão do pleno do TRE foi publicado hoje (ontem). Os embargos vão ser protocolados até sexta-feira”, confirmou o advogado eleitoralista Maurício Castilho, que cuida da defesa do petista.

Nos embargos de declaração, que promete protocolar até sexta e que, posteriormente, devem ser analisados pelo pleno do TRE, a defesa do vereador antecipou que “pretende esclarecer pontos do julgamento que entende que merecem ser elucidados”. A análise dos embargos deverá ocorrer na próxima sessão do TRE, provavelmente na quarta-feira, 6 de agosto.

Como foi amplamente noticiado, o pleno do TRE negou, no último dia 16, um recurso da defesa do legislador contra a cassação do seu mandato definida em primeira instância.

Em maio deste ano, Ary Campos, por decisão do juiz Francisco Rogério Barros, da 10ª Zona Eleitoral, teve o seu mandato cassado por, supostamente, usar dinheiro de uma facção criminosa para promover a campanha política, da qual saiu vitorioso no ano passado. A decisão de primeira instância atendeu o pedido do Ministério Público Eleitoral (MPE).

Na ocasião, o juiz da 10ª Zona Eleitoral, além da perda do mandato, declarou na sua decisão a inelegibilidade do parlamentar por oito anos e a aplicação de multa de 10 mil UFIRs, o equivalente a cerca de R$ 50 mil.

Em seguida, Ary Campos conseguiu, no TRE, um efeito suspensivo de cumprimento da sentença de primeiro grau que determinou a sua cassação.