A Câmara Municipal de Rondonópolis solicitou que a desembargadora do Tribunal de Justiça de Mato Grosso (TJMT), Vandymara Galvão Ramos Paiva Zanolo, reconsidere a decisão liminar que suspendeu as duas votações do projeto de lei, de autoria do executivo municipal, que trata da liquidação da Companhia de Desenvolvimento de Rondonópolis (Coder).

O pedido foi feito na última sexta-feira (18), por meio de uma manifestação da Procuradoria da Casa de Leis, nos autos do agravo de instrumento impetrado pelo Sindicato dos Servidores Públicos Municipais de Rondonópolis (Sispmur), pedindo no TJMT a suspensão da tramitação e votação do projeto de lei encaminhado, em regime de urgência, no último dia 17, pelo prefeito Cláudio Ferreira (PL).

A decisão liminar da desembargadora Vandymara Galvão ao agravo impetrado pelo Sispmur ocorreu minutos após o encerramento da segunda votação do projeto de lei, durante sessão extraordinária da Câmara Municipal.

A reportagem do A TRIBUNA teve acesso à manifestação assinada pelo procurador da Casa de Leis, Aristóteles Cadidé. No documento, a Câmara afirma que, embora não seja alvo da ação e nem do agravo de instrumento do Sispmur, a sua manifestação visa contribuir para esclarecer os fatos, uma vez que se trata de uma ação legislativa sendo questionada.