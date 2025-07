O presidente da Câmara Municipal, vereador Paulo Schuh (PL), promulgou 10 novas leis municipais esta semana. As leis foram promulgadas após o prefeito Cláudio Ferreira (PL) não sancioná-las no prazo regulamentar.

Todas as 10 leis passaram a valer no dia 7 de julho e são de autoria do Poder Legislativo. Foram promulgadas leis de autoria da vereadora Luciana Horta (PL), do vereador Investigador Gerson (MDB), do vereador Alikson Reis (Podemos), do vereador Wesley Cláudio (Novo), do vereador Anderson Bananeiro (PRD), da vereadora Kalynka Meirelles (PL) e da vereadora Mariuva Valentin (MDB).