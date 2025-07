O pleno do Tribunal Regional Eleitoral de Mato Grosso (TRE-MT) decidiu manter a cassação do vereador Ary Campos (PT), em julgamento realizado na tarde de ontem (16).

O tribunal negou recurso do vereador, que tentava reverter decisão do juizado da 10ª Zona Eleitoral de Rondonópolis, que cassou o mandato do parlamentar por, supostamente, usar dinheiro da facção Comando Vermelho (CV) para promover a campanha política na qual conseguiu uma das 21 vagas no legislativo municipal. Ainda cabe recurso.