Há exato um mês, Rondonópolis perdia um dos grandes nomes da comunicação local, Gino Rondon. Nesta data, familiares prestam uma homenagem, destacando a trajetória do comunicador em Rondonópolis.

A filha, Flávia Rondon, atesta que além de um grande pai e avô, Gino construiu uma importante trajetória na cidade para onde se mudou há 40 anos.

A filha relembrou que o pai trabalhou em vários veículos de comunicação, especialmente em emissoras de rádio locais como a 105 FM e também na televisão, como é o caso da TV Cidade, além de ter sido secretário de Imprensa do município.

“Ele fez cerimônias de formaturas em Rondonópolis e região e por mais de 15 anos fez a apresentação da abertura dos shows e do bingo da Exposul”, recordou Flávia.

Pai de três filhos – Gino (in memoriam), Flávia e Lucilena – , casado com Edna Rondon e avô de quatro netos, o comunicador foi um profissional dedicado e comprometido, tendo construído uma grande trajetória, sólida e respeitada, na comunicação local.

Ele atuou na Prefeitura de Rondonópolis como assessor de Comunicação Social durante a gestão do ex-prefeito Adilton Sachetti, e como assessor de cerimonial na gestão do ex-prefeito Percival Muniz. Em ambas as funções, desempenhou seu trabalho com ética, sensibilidade e respeito à população.

Na cidade, se destacou ainda no rádio, na televisão e na mídia impressa.

Pioneiro da televisão local, teve papel fundamental na profissionalização do setor no município, sendo referência por sua competência e seriedade.

No rádio, deixou sua marca como apresentador de programas voltados ao samba, gênero com o qual mantinha uma relação de afeto e identidade cultural, tornando-se uma voz querida e reconhecida pela comunidade.

Mais tarde, passou a compartilhar sua vasta experiência por meio de treinamentos e consultorias em diversos estados brasileiros, sempre com dedicação e compromisso com a excelência.

Nos últimos anos, manteve-se ativo na área de comunicação, atuando como consultor de comunicação junto à Santa Casa de Rondonópolis e à Câmara de Dirigentes Lojistas (CDL), contribuindo com sua expertise e sensibilidade.

Gino Rondon deixou um legado valioso, marcado por sua paixão pela comunicação, sua ética profissional e o respeito com que sempre conduziu sua carreira, contribuindo significativamente para o fortalecimento da comunicação mato-grossense.

Ele faleceu no dia 25 de junho, em Rondonópolis, em decorrência de complicações de uma pneumonia depois de permanecer internado na Unidade de Terapia Intensiva (UTI) do Hospital “Mario Perrone”.