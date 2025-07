A Secretaria de Estado de Saúde de Mato Grosso (SES-MT) divulgou, ontem (21), o ranking dos municípios com maior índice de vacinação contra a influenza em Mato Grosso.

Entre as maiores cidades – Cuiabá, Várzea Grande e Rondonópolis – o maior percentual de vacinação é o de Rondonópolis, com 42,9% de cobertura da população-alvo, enquanto Cuiabá vacinou 36,8%, e Várzea Grande 28,5%.

Em números absolutos, a SES-MT aponta que Cuiabá, Rondonópolis e Várzea Grande foram as cidades que mais aplicaram doses da vacina, com o total de 111.342, 45.977 e 37.537 doses aplicadas, respectivamente.

Segundo a Saúde Estadual, a vacinação contra a influenza foi ampliada, em 1º de julho, para toda a população de Mato Grosso com mais de seis meses de idade. Desde o início de abril, porém, apenas 627.128 doses foram aplicadas no estado.

A cobertura vacinal do grupo prioritário (crianças, idosos e gestantes) está em 39,2% da população alvo de 840 mil no Estado, abaixo da cobertura nacional (44,4%).

A Secretaria de Estado de Saúde informou que já distribuiu mais de 1,2 milhão de doses às Prefeituras, que são responsáveis por aplicar a vacina.

Os dez municípios com maior cobertura vacinal entre crianças, idosos e gestantes até o dia 16 de julho são: Planalto da Serra (97,5%), União do Sul (80,7%), São José do Povo (76,3%), Lambari D´Oeste (76,3%), Nova Brasilândia (69,1%), Novo Horizonte do Norte (68,9%), Nova Canaã do Norte (66,7%), Rosário Oeste (65,8%), Salto do Céu (65%) e Paranaíta (62,8%).

Segundo a superintendente de Vigilância em Saúde da SES, Alessandra Moraes, a estratégia do Ministério da Saúde é vacinar pelo menos 95% dos grupos prioritários nas regiões Nordeste, Centro-Oeste, Sul e Sudeste do Brasil.