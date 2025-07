Com a formação de um ciclone próximo ao litoral do Rio Grande do Sul, uma frente fria deve avançar nesta terça-feira (29) e reduzir a temperatura em Rondonópolis.

Nesta segunda-feira (28), o Instituto Nacional de Meteorologia (Inmet) emitiu um alerta amarelo de perigo potencial para declínio de temperatura. A previsão é de queda de 3ºC a 5ºC nesta terça e quarta-feira (30).