Durante a sessão de ontem (23), da Câmara Municipal, os vereadores Paulo Schuh e Kalynka Meirelles, ambos do PL, saíram em defesa do ex-presidente Jair Bolsonaro. Os dois parlamentares classificaram as medidas impostas ao ex-presidente pelo Supremo Tribunal Federal (STF) como arbitrárias e uma clara tentativa de “calar a voz” da oposição.

Na última sexta-feira (18), o ministro do STF, Alexandre de Moraes, autorizou mandados de busca e apreensão em endereços ligados ao ex-presidente e ordenou uma série de medidas restritivas.

Entre elas, o uso de tornozeleira eletrônica, a proibição de usar as redes sociais (seja pelo acesso em seus próprios perfis ou por intermédio de terceiros) e a manter contato com outros investigados, incluindo o deputado federal licenciado Eduardo Bolsonaro, que é seu filho e se encontra, no momento, em autoexílio nos Estados Unidos.