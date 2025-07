Mais um corpo foi encontrado, nesta quarta-feira (23), por trabalhadores da empresa que está fazendo a pavimentação da MT-471, estrada da Gleba Rio Vermelho. Desta vez, foi encontrada uma ossada humana que estava enterrada em uma cova às margens da rodovia. Esse é o terceiro corpo encontrado enterrado na região por trabalhadores da obra de asfalto.

Ao sentirem o forte odor, os trabalhadores encontraram a ossada e acionaram a polícia. As informações são de que a vítima estava com pés e pescoço amarrados. A Politec também esteve no local e o caso segue sendo investigado pela Polícia Civil.

O primeiro cadáver foi encontrado na terça-feira (15) e o segundo, foi achado na sexta-feira (18). Nos dois casos, os corpos foram encontrados por trabalhadores da empresa que realiza as obras de asfaltamento da rodovia estadual.

Na terça, o corpo de um homem foi encontrado pelos trabalhadores no km 12. Após sentirem um forte odor, procuraram e encontraram o corpo parcialmente enterrado às margens da estrada. O corpo estava em estado de decomposição. A vítima estava com os pés e mãos amarrados.

Na sexta-feira, os trabalhadores da empresa encontraram o corpo enquanto escavavam às margens da MT-471. O cadáver estava em avançado estado de decomposição e uma corda foi encontrada dentro da cova.

A Polícia Civil, por meio da Delegacia Especializada de Homicídios e Proteção à Pessoa de Rondonópolis (DHPP), informou que os corpos recolhidos foram encaminhados para o Instituto Médico Legal (IML) para identificação.

Informou ainda que, até esta quarta-feira, não havia confirmação da identidade das vítimas, em razão do avançado estado de decomposição. A confirmação das identidades será feita por meio de exame de DNA.