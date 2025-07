Diante das informações, a equipe da Força Tática intensificou o patrulhamento em toda a cidade e visualizou um veículo com as mesmas características acessando a estrada sentido Campo Limpo. O veículo acabou sendo abordado e, durante busca em seu interior, foi encontrada grande quantidade de entorpecente.

Conforme informações que estão relatadas do boletim de ocorrência, a Agência Regional de Inteligência (ARI) do 4º Comando Regional da Polícia Militar recebeu informações da Polícia Rodoviária Federal (PRF) de que um veículo C3, que estava vindo para Rondonópolis do Mato Grosso do Sul, era suspeito de transportar drogas.

A 14ª Companhia da Força Tática apreendeu, ontem (22), 489 kg de maconha em Rondonópolis. Parte da droga era transportada em um veículo C3, que foi abordado na estrada do Campo Limpo, e outra parte foi localizada em uma residência no bairro Parque dos Lírios, local apontado pelo suspeito após ser detido.

Ainda, de acordo com o boletim de ocorrência, após ser abordado, o suspeito informou aos policiais que havia deixado uma parte do entorpecente em uma residência do bairro Parque dos Lírios. No endereço informado, os policiais encontraram 40 tabletes de maconha, porém ninguém estava no local.

Ao todo, foram apreendidos 391 tabletes de maconha, pesando 1,25 kg cada, totalizando aproximadamente 489 kg. Também, conforme a polícia, o suspeito detido informou que recebeu R$ 3,5 mil de uma facção criminosa para fazer o transporte da droga.